«تنفيذي الشارقة» يستعرض الخدمات والمرافق العامة

ناقش المجلس التنفيذي في الشارقة عددا من الأمور والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها واتخذ فيها القرارات المناسبة بما يخدم الصالح العام ويصب في مصلحة الإمارة.

وبعد تصديق المجلس على محضر جلسته السابقة استعرض عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس .

وتقدم المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بمقترح يتعلق بآلية تعويض ملاك المساكن المتأثرة بالمشاريع التطويرية في الإمارة.

ووجه المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الدائرة ورفع ملاحظات أعضاء المجلس وما تضمنه المقترح من بنود لصاحب السمو حاكم الشارقة لأخذ توجيهات سموه بهذا الشأن.

ونظرا لضعف الإرسال في شبكات الاتصال في مناطق مدينة دبا الحصن فقد تقدم أهالي المدينة بطلب للمجلس البلدي بدبا الحصن لمخاطبة الجهات المعنية لتقوية شبكات الإرسال وبدوره رفع المجلس البلدي بمدينة دبا الحصن طلب الأهالي إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واستمع المجلس لإيجاز من ناصر خميس النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن الطلب المقدم.

ووجه المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال هنأ المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة طارق سلطان بن خادم على انتخابه لعضوية المجلس التنفيذي للإتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر ممثلاً لدولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي.

وقال ابن خادم بهذه المناسبة إن هذا الانجاز هو نتاج وترجمة للدعم المقدم من قيادة حكومتنا الرشيدة لفئة ذوي الإعاقة من أجل دمجهم في المجتمع.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة.

فحص المركبات

استعرض سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي رئيس لجنة الإشراف تنفيذ عقد مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة في إمارة الشارقة وطلب شركة اينوك للتسجيل بتعديل قرار المجلس التنفيذي وذلك باستبدال ممثلي الشركة في لجنة الإشراف على تنفيذ عقد مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة بأعضاء جدد. وقد وجه المجلس التنفيذي بإعادة صياغة القرار وإصداره.