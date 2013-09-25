وزيرا العدل والأشغال يشاركان في حفل اليوم الوطني للسعودية

حضر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه ابراهيم السعد البراهيم سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ83 لبلاده.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق "إنتركونتيننتال أبوظبي" الدكتور طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

كما حضر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عماد بن عدنان المغربي قنصل عام المملكة العربية السعودية في دبي بمناسبة اليوم الوطني.

وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق اتلانتس في دبي، الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز ومعالي أحمد حميد الطاير ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي.