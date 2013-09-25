منصور بن زايد يبحث التعاون مع السفير السوداني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون في مكتب سموه في قصر الرئاسة أحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد.

كما تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء.. حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعلي بن سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.