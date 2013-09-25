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«الخارجية» تبحث العلاقات مع نيوزيلاندا وموريتانيا وبلجيكا

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«الخارجية» تبحث العلاقات مع نيوزيلاندا وموريتانيا وبلجيكا «الخارجية» تبحث العلاقات مع نيوزيلاندا وموريتانيا وبلجيكا

استقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك، أمس في مكتبه في ديوان عام وزارة الخارجية، مالكولم بلير ميلار سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة.

واستقبل الدكتور طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في مكتبه بديوان عام الوزارة حميد ولد أحمد طالب سفير موريتانيا لدى الدولة.

كما التقى بدر عبدالله سعيد المطروشي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالإنابة بوزارة الخارجية كريستيان تانغ سفير المملكة البلجيكية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين الدولة والبلدان الثلاثة ، وسبل تعزيز فرص التعاون بمختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة .

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