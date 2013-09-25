اقتراب علماء من اكتشاف أدوية يمكنها أن تمسح الذكريات الأليمة

اقتربوا علماء فى معهد ماساتشوستس التكنولوجى خطوة إلى اكتشاف أدوية من الممكن أن تساعد على نسيان الذكريات المؤلمة بتناول حبوب معينة.

إذ أشار العلماء حسب ما جاء على موقع CNN بالعربية، إلى اكتشافهم لجين محدد بـ"انقراض الذاكرة"، وهى عملية تستبدل فيها الذكريات القديمة بأخرى حديثة.

وفى حال تم العثور على طريقة لتفعيل هذا الجين المسمى "Tet 1" بالتحديد، فإنه سيتمكن المصابون بالإدمان وبمتلازمة القلق بعد حالات الصدمة من التعافى بسهولة.

يذكر أنه فى دراسة نشرتها مجلة "Neuron" عمد العلماء إلى مقارنة وضع فئران احتفظت بهذا الجين مع فئران أخرى انتزع منها ذلك الجين، وأسست الدراسة على خوف الفئران من الدخول لقفص معين بعد تعرضها لصقات كهربائية عندما دخلت إليه فى السابق، وعند تطبيق التجربة لم تعد الفئران التى احتفظت بالجين خائفة من الدخول إلى القفص الخاضع للتجربة، وذلك لأن ذاكرتها المتعلقة بالتعرض للصدمة الكهربائية استبدلت بمعلومات جديدة، بينما بقيت الفئران الأخرى من دون الجين مصدومة وخائفة من الدخول إليه.

وستقوم الأبحاث على صناعة أدوية صيدلية يمكنها مضاعفة تأثير الجين لمساعدة من يحاولون تخطى الأزمات فى حياتهم.