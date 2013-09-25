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الاحتفاظ بسجل تطعيمات المواليد ضرورى للحماية من العدوى

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الاحتفاظ بسجل تطعيمات المواليد ضرورى للحماية من العدوى الاحتفاظ بسجل تطعيمات المواليد ضرورى للحماية من العدوى

مع بداية العام الدراسى، يزداد الخوف عند أولياء الأمور من انتقال العدوى إلى أبنائهم سواء فى المدارس أو الحضانات، خاصة مع الازدحام الشديد والتكدس الشديد بالمدارس والفصول، وهو ما يوجب الالتزام بجدول التطعيمات منذ الولادة لتجنب العدوى بين الأطفال.

ويؤكد الدكتور أحمد سمير خير الله المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف على ضرورة احتفاظ الآباء بسجل تطعيمات أطفالهم منذ الولادة، ومن ناحية أخرى يجب على المدارس والحضانات التأكد من تلقى الطفل للتطعيمات الواجبة قبل السماح له بالالتحاق بها.

وطبقا لجدول التطعيمات الإجبارية فى ، يشير خير الله إلى انه يفضل تطعيم الطفل ضد الدرن (BCG) منذ اليوم الأول للولادة، وعند وصول عمره إلى شهرين، فيجب تطعيمه ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكى (التطعيم الثلاثى DTP) (الجرعة الأولى)، التطعيم ضد شلل الأطفال (OPV) Sabin) (جرعة أولى)، والتطعيم ضد الالتهاب الكبدى الوبائى "ب"، وعند إتمام أربعة شهور من العمر، يتم إعطاء الطفل الجرعة الثانية من التطعيمات السابقة، وبحلول الشهر السادس يحصل على الجرعة الثالثة والأخيرة من تلك التطعيمات جميعها.

وعند بلوغ الطفل الشهر التاسع، فيجب إعطائه الجرعة الرابعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، ثم يحصل على التطعيمات اللازمة ضد أمراض الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألمانية (MMR) فى الفترة العمرية مابين 12-15 شهرا، ويأتى بعد ذلك دور الجرعات المنشطة وخاصة عند بلوغه الشهر الـ18 من العمر، حيث يعطى جرعة منشطة من التطعيم ضد شلل الأطفال والتطعيم الثلاثى ضد الديفتريا والتيتانوس والسعال الديكى، وكذا التطعيم ضد الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألمانية.

ويختتم خير الله قائلا، إنه بالإضافة إلى الأمصال السابقة، فيوجد عدد آخر من التطيعمات غير الإجبارية، والتى قد ينصح بها بعض أطباء الأطفال، ولذلك ينبغى على الآباء مراجعة طبيب الأطفال الخاص بأبنائهم واستشارته عن التطعيمات الإضافية التى يرشحها لهم.

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مصر 365

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