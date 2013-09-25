جدو كاد أن يسجل في أول مباراة يلعبها لهال بعد العودة

شارك محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي مع فريقه في عبور عقبة هيديرسفيلد تاون بهدف في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وتأهل النمور لدور الـ16 من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجلس جدو العائد من إصابة طويلة وانضم قبل أيام لهال سيتي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة مع زميله أحمد المحمدي.

وسجل نيك بروشوايتز في الدقيقة 59 من اللقاء بتسديدة قوية.

ودخل جدو إلى الملعب في الدقيقة 68 وكاد أن يسجل هدفا بعد دخوله بخمس دقائق.

فقد لعب جورج بويد ركلة ركنية قابلها عبد الله فاي بتمريرة رأسية نحو جدو، لكن لاعب الأهلي المعار لم ينجح في لمس الكرة أمام المرمى وسط مدافعي هيديرسفيلد.

ويستعد هال سيتي لملاقاة وست هام يونايتد يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جدو الذي أعير لهال من الأهلي مطلع سبتمبر الجاري قد أسهم في صعود النمور للدوري الممتاز بعدما سجل خمسة أهداف حاسمة في تأهل هال من دوري القسم الثاني الموسم الماضي.