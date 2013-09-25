أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جدو كاد أن يسجل في أول مباراة يلعبها لهال بعد العودة

Google+ Print
جدو كاد أن يسجل في أول مباراة يلعبها لهال بعد العودة جدو كاد أن يسجل في أول مباراة يلعبها لهال بعد العودة

شارك محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي مع فريقه في عبور عقبة هيديرسفيلد تاون بهدف في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وتأهل النمور لدور الـ16 من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجلس جدو العائد من إصابة طويلة وانضم قبل أيام لهال سيتي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة مع زميله أحمد المحمدي.

وسجل نيك بروشوايتز في الدقيقة 59 من اللقاء بتسديدة قوية.

ودخل جدو إلى الملعب في الدقيقة 68 وكاد أن يسجل هدفا بعد دخوله بخمس دقائق.

فقد لعب جورج بويد ركلة ركنية قابلها عبد الله فاي بتمريرة رأسية نحو جدو، لكن لاعب الأهلي المعار لم ينجح في لمس الكرة أمام المرمى وسط مدافعي هيديرسفيلد.

ويستعد هال سيتي لملاقاة وست هام يونايتد يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جدو الذي أعير لهال من الأهلي مطلع سبتمبر الجاري قد أسهم في صعود النمور للدوري الممتاز بعدما سجل خمسة أهداف حاسمة في تأهل هال من دوري القسم الثاني الموسم الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع