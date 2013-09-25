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الخالد : بلغت درجة الامتياز العلاقات الكويتية المغربية

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الخالد : بلغت درجة الامتياز العلاقات الكويتية المغربية الخالد : بلغت درجة الامتياز العلاقات الكويتية المغربية

>كونا -أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عمق العلاقات بين الكويت والمملكة المغربية مرجعا ذلك لرعايتها من جانب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والعاهل المغربي الملك محمد السادس.
>وذكر الخالد في تصريح الليلة قبل الماضية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المغربي الدكتور سعدالدين العثماني على هامش أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أمس ان العلاقات بين البلدين «وصلت إلى درجة الامتياز».
>وقال ان علاقات البلدين وصلت إلى هذه المكانة «نتيجة لرعايتها من جانب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجلالة الملك محمد السادس» مؤكدا ان كلا البلدين يسعى لفتح افاق تعاون جديدة بما يعزز العلاقة بشكل أكبر.
>وأضاف «ان عملية السلام في الشرق الأوسط وتدهور الأوضاع في سورية من الأمور المقلقة لنا في المنطقة وإيجاد حل سياسي لمعاناة الشعب السوري من أولوياتنا وذلك لتجنيب سورية المزيد من الدمار». وذكر انه بحث مع الجانب المغربي استضافة الكويت للقمة العربية-الافريقية في نوفمبر المقبل و«الأوضاع في السودان والصومال ومالي التي تمثل جزءا من القضايا المهمة إلى جانب قضية الإرهاب».
>من جهته قال العثماني في تصريح مماثل «لقاؤنا كان للتشاور وتنسيق المواقف مع الاخوة في الكويت بجانب القضايا الثنائية التي تهم البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي» واصفا العلاقات الثنائية بأنها «ممتازة».
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