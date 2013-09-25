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70% من البريطانيين لا يعرفون مخاطر مرض السكر

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70% من البريطانيين لا يعرفون مخاطر مرض السكر 70% من البريطانيين لا يعرفون مخاطر مرض السكر

كشف استطلاع جديد للرأى عن جهل قطاع كبير من الشعب البريطانى بالآثار المدمرة لمرض السكر على الصحة حيث اتضح أن 70%، لا يعرفون أن اخطر أشكال هذا المرض يمكن أن تؤدى إلى العمى أو بتر الأطراف.

وأشار الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة "ديابيتس يو كيه" المعنية بمرضى السكر فى بريطانيا، إلى أن 16% فقط من البريطانيين يعرفون أن الأزمات القلبية مرتبطة بمرض السكر من النوع الثانى، بينما يدرك 7% فقط أنه قد يؤدى لحدوث سكتات دماغية.

وقال القائمون على الاستطلاع، وفقا لصحيفة /ديلى ميل، إن قلة الوعى التى عكسها الاستطلاع تأتى رغم أن فرص الوفاة بين المصابين بمرض السكر تصل إلى 36% فى أى عام من أعمارهم مقارنة بالأصحاء فى نفس الأعمار، وأشاروا إلى أن فقدان الوزن وتناول المزيد من الفواكه والخضروات وزيادة النشاط تسهم فى خفض مخاطر مرض السكر، غير أن نصف المستطلعين فقط يعرفون أن زيادة الوزن تشكل خطرا على الصحة بالنسبة لمريض السكر.
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