“جميلة إسماعيل” بمناسبة مرور عام علي تأسيس “الدستور”: نحن حزب الثورة

وأكدت جميلة إسماعيل في كلمتها أن العام الأول كان صعبًا إلا أن القادم سيكون أكثر صعوبة ، وأضافت أنه بعد سنة من لحظة تأسيس الحزب لدينا مايمكن أن نراهن به علي المستقبل.

وقالت إن الدستور هو الحزب الذي يحمل الأمل في مستقبل لم نره ورديا منذ اللحظة الأولي، وقد أدركنا أننا نبني حزبا بعد 30 سنة وأكثر من عملية منظمة لتصحير المجال السياسي.

وذكرت إسماعيل أن الحزب الذي يحمل أفكار الثورة ليس بطاقة عضوية في منتديات النخبة أو نوادي الاوصياء علي الشعب، ولكن في من ينجح في جعل السياسة مثل الماء والهواء، في أن يرتبط بمصالح الناس و تحقيق أحلامهم في دولة محترمة يجدون فيها حقوقهم من تعليم و صحة و سكن وعمل”بدون تسول” أوتذلل للسلطة أو ليس عبر الرشاوي.