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“جميلة إسماعيل” بمناسبة مرور عام علي تأسيس “الدستور”: نحن حزب الثورة

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“جميلة إسماعيل” بمناسبة مرور عام علي تأسيس “الدستور”: نحن حزب الثورة “جميلة إسماعيل” بمناسبة مرور عام علي تأسيس “الدستور”: نحن حزب الثورة

جميلة إسماعيل

أقام شباب حزب الدستور بالإسكندرية حفلا بمناسبة مرور عام علي تأسيس الحزب حضره ممثلي كل الأحزاب والقوي السياسية و “جميلة إسماعيل أمين تنظيم الحزب ونائب المحافظ اللواء سيد فرج والدكتور علي شخيمي رئيس مجلس حكماء الحزب بالإسكندرية والدكتور حسام عبد الغفار القائم باعمال أمين الحزب وهيام فاضل عضو لجنة التسيير و محمد أبو العلا المحامي وأحمد هيكل أمين الصندوق”.

وقد قام الحضور بتكريم حرم محمد يسري سلامة و نجل الشهيد خالد محسن وأخ المتوفي شعراوي عبد الباقي، كما قدموا شهادات التقدير لأمين اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية محمود رضوان وأمين طلاب الدستور أحمد سراج.

وأكدت جميلة إسماعيل في كلمتها أن العام الأول كان صعبًا إلا أن القادم سيكون أكثر صعوبة ، وأضافت أنه بعد سنة من لحظة تأسيس الحزب لدينا مايمكن أن نراهن به علي المستقبل.

وقالت إن الدستور هو الحزب الذي يحمل الأمل في مستقبل لم نره ورديا منذ اللحظة الأولي، وقد أدركنا أننا نبني حزبا بعد  30 سنة وأكثر من عملية منظمة لتصحير المجال السياسي.

وذكرت إسماعيل أن الحزب الذي يحمل أفكار الثورة ليس بطاقة عضوية في منتديات النخبة أو نوادي الاوصياء علي الشعب، ولكن في من ينجح في جعل السياسة مثل الماء والهواء، في أن يرتبط بمصالح الناس و تحقيق أحلامهم في دولة محترمة يجدون فيها  حقوقهم من تعليم و صحة و سكن وعمل”بدون تسول” أوتذلل للسلطة أو ليس عبر الرشاوي.

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