إيقاف خدمة bbm على تطبيقات الأندوريد

كتب : محمد فتح الله الثلاثاء 24-09-2013 21:46

قبل إطلاق شركة بلاك بيري تطبيق BBM الشهير لأنظمة الأندوريد تم نشره نسخة غير رسمية على الإنترنت تم تسريبها لأنظمة الأندوريد ما توقف عليه سحب الشركة للتطبيق من المتاجر.

وتقول الشركة "شهدنا اهتماما من المستخدمين حيث شهدنا أكثر من 1.1 مليون مستخدم نشط على نظام الأندوريد قبل أن يتم إطلاق النسخة الرسمية لنظام الأندريد".

وعن المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق على الأندريد سيتم إيقاف الخدمة ويجب الدخول على موقع bbm.com للتسجيل للحصول على التحديثات عند توفير النسخة الرسمية، وعن المستخدمين الذين قاموا بتحميل التطبيق من متاجر الآيتونز الرسمية قبل سحب التطبيق سيعمل معه التطبيق بنجاح.

وعن مستخدمين bbm على أجهزة البلاك بيري فلا تأثير على الخدمة المقدمة إليهم.