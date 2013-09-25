أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

إيقاف خدمة bbm على تطبيقات الأندوريد

Google+ Print
إيقاف خدمة bbm على تطبيقات الأندوريد إيقاف خدمة bbm على تطبيقات الأندوريد

كتب : محمد فتح الله الثلاثاء 24-09-2013 21:46

قبل إطلاق شركة بلاك بيري تطبيق BBM الشهير لأنظمة الأندوريد تم نشره نسخة غير رسمية على الإنترنت تم تسريبها لأنظمة الأندوريد ما توقف عليه سحب الشركة للتطبيق من المتاجر.

وتقول الشركة "شهدنا اهتماما من المستخدمين حيث شهدنا أكثر من 1.1 مليون مستخدم نشط على نظام الأندوريد قبل أن يتم إطلاق النسخة الرسمية لنظام الأندريد".

وعن المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق على الأندريد سيتم إيقاف الخدمة ويجب الدخول على موقع bbm.com للتسجيل للحصول على التحديثات عند توفير النسخة الرسمية، وعن المستخدمين الذين قاموا بتحميل التطبيق من متاجر الآيتونز الرسمية قبل سحب التطبيق سيعمل معه التطبيق بنجاح.

وعن مستخدمين bbm على أجهزة البلاك بيري فلا تأثير على الخدمة المقدمة إليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم