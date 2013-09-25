وزير الخارجية: أوباما أقر أن مرسي لم يستطع حكم مصر بصورة غير إقصائية

فهمي: الإدارة الأمريكية عازمة على إقامة علاقات بناء مع الحكومة الانتقالية في مصر

كتب : أكرم سامي منذ 27 دقيقة

صرح نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمن تأكيدات متكررة أن بلاده ستحترم إرادة شعوب المنطقة وخياراتها، وأن الإدارة الأمريكية عازمة على إقامة علاقات بناءه مع الحكومة الانتقالية في مصر، والحفاظ على المصالح المشتركة، وأنها سوف تستمر في مساندة أنشطة التعاون في المجالات التي تساهم في تحقيق رفاهية الشعب المصري.

وأشار فهمي إلى أن أوباما أقر بأن الرئيس مرسي رغم أنه انتخب بأسلوب ديمقراطي، فقد أثبت أنه لم يستطع أن يحكم بصورة غير إقصائية، وأن الحكومة الانتقالية التى خلفته، استجابت لرغبات ملايين المصريين، الذين اعتبروا أن الثورة اتخذت مساراً خاطئاً، وهي "أمور نراها إيجابيه تعكس تناولا موضوعياً للوضع في مصر".

وأضاف، في بيان صحفي صادر عن الخارجية، وتلقت "الوطن" نسخة منه منذ قليل: "نعتقد أن بعض الإشارات حول إجراءات اتخذت، مثل مد قانون الطوارئ جاءت خارج سياق حقيقة التطورات والأحداث في مصر، وهي على العموم أوضاع سيتم تجاوزها فى سياق تنفيذ خريطة الطريق وبناء الدولة الديمقراطية المصرية الحديثة، دولة تتعامل بثقة وندية مع مختلف دول العالم، وتتخذ قراراتها بشكل مستقل ووفقاً للمصالح المصرية المباشرة، وباعتبارها دولة رائدة في إقليمها تشارك بإيجابيه في النظام الدولي المعاصر".