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الحريري: أستبعد ظهور "تنظيمات ظلامية" بعد حظر "الإخوان".. والشباب صاروا مستنيرين

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الحريري: أستبعد ظهور "تنظيمات ظلامية" بعد حظر "الإخوان".. والشباب صاروا مستنيرين الحريري: أستبعد ظهور "تنظيمات ظلامية" بعد حظر "الإخوان".. والشباب صاروا مستنيرين
المرشح الرئاسي السابق: لم يعد هناك مستقبل للجماعات المتطرفة.. و"الإخوان" سيحاولون مواكبة "السلفية"

كتب : محمد رمضان منذ 25 دقيقة

قال أبوالعز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الفكرة الجوهرية لتنظيم الإخوان سقطت؛ حيث إنهم حاولوا "التهام الكعكة" ليقضوا على أي مقاومة أو معارضة لهم، بحسب تعبيره.

وحول تحركات الإخوان في الفترة المقبلة، وخاصة بعد الحكم القضائي بحظر الجماعة، وهل يمكن أن تظهر تنظيمات سرية كتنظيم "سيد قطب" في الستينات، استبعد أبوالعز الحريري، في تصريحاته لـ"الوطن"، ظهور مثل تلك "التنظيمات الظلامية" لأننا "نعيش في عصر التنوير والإنترنت"، بحسب قوله.

وأكد المرشح الرئاسي السابق، أن الإخوان وجميع التيارات المتطرفة لم يعد لها مستقبل، وأن الإخوان قد تحاول مواكبة "السلفية" التي تحاول تصدر المشهد الآن، وأن الجماعة ستدرك أن فكرتها كانت خاطئة وأن "قوى الاستعمار لا تفيدهم"، لافتًا إلى أن الشباب بصفة عامة أصبحوا أكثر استنارة وبات من الصعب جرهم واستدراجهم إلى "مواقف ظلامية".

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