الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الإعلاميين لبناء نظام إعلامي جديد

ياسر عبدالعزيز: اللجنة تعمل وفق نقابة الإعلاميين وميثاق الشرف والدستور والتشريعات والهيئات المستقلة

كتب : أحمد البهنساوي منذ 12 دقيقة

أكد ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر اللجنة المعنية بوضع خارطة طريق لبناء نظام إعلامي جديد في مصر، أن المشاركين في الجلسة التشاورية التي استضافتها رئاسة الجمهورية اليوم اتفقوا على تشكيل لجنة تنسيقية من الإعلاميين لوضع خارطة طريق لإعادة بناء النظام الإعلامي وفق أسس ديموقراطية.

وأوضح ياسر عبد العزيز أن اللجنة ستعمل في إطار خمسة محاور تتعلق بنقابة الإعلاميين وميثاق الشرف الإعلامى والدستور والقوانيين والتشريعات والهيئات المستقلة التي تشرف على صناعة الإعلام في مصر؛ مثل المجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني للصحافة أو ما سيتم الاتفاق عليه في الدستور الجديد، إضافة لأوضاع وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

كما أكد عبد العزيز في تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه تم الاتفاق على عقد مجموعات من ورش العمل المتخصصة في وقت لاحق لكل محور وستتم دعوة إعلاميين وصحفيين وخبراء للمشاركة في تلك الورش كل حسب تخصصه أو مجال اهتمامه للتوصل لحلول توافقية عبر الحوار.

وقال إن بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وعددا من الإعلاميين وكبار الكتاب الصحفيين شاركوا في الجلسة التشاورية التي استضافتها رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، بحضور المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وصلاح عيسى، ومنى الشاذلي، ومعتز الدمرداش، ووائل الإبراشي، وشريف عامر، وصفاء حجازي، وشريهان أبو الحسن، والدكتورة نجوى كامل، والدكتور سيد الغضبان والدكتور عماد مكاوي.

وأضاف عبد العزيز، أن استضافة الرئاسة للجلسة التشاورية يعكس الدعم الذي تحرص مؤسسة الرئاسة على تقديمه لمثل هذا الجهد دون أن تكون جزءا مباشرا حفاظا على استقلالية الأداء الإعلامي وتحصينا للقرارات والمخرجات التي ستنتج، وقال إن الجلسة كانت لتحديد مهمة وفقا لما تم خلال لقاء الرئيس عدلي منصور في 19 سبتمبر الجاري مع مجموعة من الإعلاميين؛ حيث استمع الرئيس لمطالبهم، وأكد ضرورة أن يقوم الإعلاميون بأنفسهم بصياغة ميثاق شرف إعلامي.

وتابع أن الجلسة التشاورية تضمنت خطوطا بارزة منها تأكيد الإعلاميين والصحفيين المشاركين على دعمهم للتعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الحريات في لجنة الخمسين الخاصة بالحريات الصحفية والإعلامية.

كما أكد المشاركون في الجلسة أن أي ميثاق إعلامي يجب إعداده وصياغته من قبل الإعلاميين أنفسهم في إطار الحوار والتشاور بما يعكس مطالبهم في الحريات الإعلامية والأداء الإعلامي المسؤول.

وقال الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، إنه تم تكليفه بأن يكون مقررا للجنة التنسيقية والتي تضم عضوية الدكتور محمد نور فرحات الخبير والفقية القانوني وعضو المجلس الأعلى للصحافة، وحسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام وعضو المجلس الأعلى للصحافة، والدكتور عماد جاد البرلماني السابق والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، والكاتب الصحفي السيد الغضبان.