بالفيديو .. نيمار يحتفل بأول أهدافه في الليجا وسط سيرك برشلونة

نصب برشلونة السيرك لضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ولم يفقد برشلونة أي نقطة حتى الآن في الليجا بعدما حقق ستة انتصارات في عهد مدربه الأرجنتيني جيراردو مارتينو.

شهد اللقاء تسجيل نيمار نجم الكرة البرازيلية وصفقة الموسم لبرشلونة هدفه الأول في الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، وأحرز سيرخيو بوسكتس الهدف الثالث وأتم الواعد مارك بارترا الرباعية الكتالونية.

تقدم نيمار لبرشلونة من استقبال لعرضية الدينامو التشيلي أليكسس سانشيز.

ثم صنع نيمار نفسه الهدف الثاني من مراوغة جيدة أتبعها بعرضية سجلها ميسي من الوضع طائرا.

أما الهدف الثالث، فكان الأجمل لبرشلونة إذ جاء من سلسلة مراوغات لميسي أعقبها بتصويبة في العارضة، ارتدت ليسجلها بوسكتس بتسديدة يسارية نادرة من خارج منطقة الجزاء.

حاول سوسيداد - الذي يلعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم – تقليص الفارق، واستغل خطأ ساذجا من جيرارد بيكي مدافع برشلونة وسجل عن طريق ألبرتو ديلا بيلا.

لكن الهدف لم يشكل فارقا في اللقاء الذي هيمن عليه برشلونة بفضل مهارات استثنائية لميسي ونيمار وأندريس إنيستا.

وأحرز بارترا الهدف الرابع من عرضية للساحر الأرجنتيني قصير القامة.

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