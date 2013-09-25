بالفيديو - ماتا وتوريس يصرخان لمورينيو بثنائية تشيلسي في مرمى الجباس

عبر تشيلسي محطة مضيفه سويندن بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من سباق كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كابيتال وان).

جاء الهدفان في الشوط الأول عن طريق المهاجم الإسباني فرناندو توريس ولاعب الوسط البرازيلي راميرس.

شهد اللقاء مشاركة المهاجم المصري دودو الجباس كبديل في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، لكن دون لمسات مؤثرة للاعب البورسعيدي.

وواصل تشيلسي صحوته بالفوز الثاني على التوالي بعد بداية بطيئة في الموسم للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ماتا وتوريس

أشرك مورينيو العديد من اللاعبين المصنفين كبدلاء في تشيلسي، أمثال أزبيلكويتا ومايكل إيسيين وماركو فان خينكل.

تسلطت الأضواء على الثنائي فرناندو توريس وخوان ماتا، الذي أصبح بعيدا عن التشكيل الأساسي في ظل قيادة مورينيو وتفضيله لأندريا شورلي وكيفن دي بروين مع صامويل إيتو.

قدم ماتا مجهودا كبيرا، كلله بهجمة مميزة وتصويبة ردها الحارس ليحرز منها توريس الهدف الأول لتشيلسي.

وظهر توريس بمستوى جيد، إذ تحرك في المساحات بسرعة وخفة وانفرد بمرمى سويندن عدة مرات، دون هز الشباك إلا في المرة الأولى.

وأكد راميرس الانتصار الأزرق بتصويبة مميزة من داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض الذي احتشد لهم 18 ألفا من المدرجات.

شبح الجباس

الجباس شارك في الشوط الثاني، على أمل منح سويندن قوة هجومية إضافية.

لكن المهاجم المصري الدولي ظهر شبحا مع قرار مورينيو بإقحام ديفيد لويز قلب الدفاع البرازيلي في وسط الملعب كلاعب ارتكاز يمنح البلوز أمانا إضافيا.

وأهدر توريس والمهاجم البرازيلي ويليان عدة فرص متتالية لزيادة النتيجة لتشيلسي في الشوط الثاني حتى انتهى اللقاء.

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