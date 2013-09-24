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“روحاني” يطالب أمريكا بالابتعاد عن مصالحها الضيقة والتعاون مع إيران

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“روحاني” يطالب أمريكا بالابتعاد عن مصالحها الضيقة والتعاون مع إيران “روحاني” يطالب أمريكا بالابتعاد عن مصالحها الضيقة والتعاون مع إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، مؤكدًا أنه مرتاح من انضمام سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.

وأكد روحاني في كلمته بالدورة الـ68 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يوجد مكان للسلاح النووي في إيران، مضيفًا أن برنامج بلاده سلمي وعمليات التخصيب وصلت إلى مراحل متطورة لا يمكن الرجوع منها، مطالبًا الولايات المتحدة بالابتعاد عن مصالحها الضيقة وأن تكون هناك مصالح بين البلدين، وأن الدفع بالعنف سوف يفجر المنطقة بأكملها .

وأضاف روحاني أن بلاده لا تشكل أي تهديد لدول المنطقة، مطالبًا بالحوار والتوصل إلى حل سلمي، ودعي روحاني الأمم المتحدة للنظر في مشروع تحت عنوان”عالم ضد العنف والإرهاب”.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية قال روحاني إن ما يحدث هو عنف ممنهج وهيكلي.

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