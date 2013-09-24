مكي: سأدلي بأقوالي في "تزوير انتخابات 2005" إذا أرسلت النيابة وكيلها لي

كتب : محمد عاشور منذ 20 دقيقة

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه لن يذهب إلى النيابة للإدلاء بأقواله في قضية تزوير انتخابات 2005 لأنه مريض.

وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، "أتمنى أن تقرر النيابة تنفيذ هذا القرار، ويرى الناس مشهد القبض علي"، مشيرا إلى أنه سيرسل ملاحظاته مكتوبة للجهة التي طلبت ضبطه وإحضاره، وتابع: "رأسي في السماء، ومنصبي في وزارة العدل أضر بي ولم يضف لي شيئا، وأنا الآن أكبر مما كنت عليه في الوزارة".

وأشار مكي إلى أنه سيدلي بأقواله حال قررت النيابة العامة أن ترسل له وكيلا ليأخذ أقواله؛ مراعاة لظروفة المرضية.