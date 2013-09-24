الجيش الليبي: تخلصنا من 95% من مخزون غاز «الخردل» بمعاونة أمريكية

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، علي الشيخي، الثلاثاء، إن ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل لديها.

وأضاف «الشيخي» أن ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل بواسطة إدارة الكيمياء بالجيش بعد تعاقدها مع خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

وأوضح أن الكمية التي تخلصت منها البلاد من غاز الخردل كانت مخزنة بمنطقة الرواغة بالجفرة، مشيراً إلى أن الكمية المتبقية لا تشكل خطورة، وأن إدارة الكيمياء بالجيش مازالت تعمل في هذا الإطار للتخلص منها.

وأشار إلى أن إدارة الكيمياء بالجيش عملت على مراقبة المناطق التي تحتوي على أسلحة كيماوية، وحتى الأسلحة التي دُمرت خوفاً من أن يكون فيها تلوث كيماوي يؤثرعلى حياة المواطنين.