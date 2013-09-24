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محافظ كفر الشيخ يدعم حملة شباب المحافظة ضد فيروس "c"

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محافظ كفر الشيخ يدعم حملة شباب المحافظة ضد فيروس "c" محافظ كفر الشيخ يدعم حملة شباب المحافظة ضد فيروس "c"

كتب : كرم القرشي منذ 4 دقائق

أعلن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، موافقته على تقديم الدعم اللازم ماليا وفنيا للقافلة الطبية ضد مرض فيرس "c"، حتى تتمكن القافلة من آداء مهمتها داخل عزب وقرى ومدن المحافظة، لنشر الوعي الثقافي بين المواطنين والتوعية لخطورة هذا المرض، وإعداد المطبوعات اللازمة للحملة وتوفير الإمكانات، ووضع برنامج لتنفيذ مهمة عمل الحملة المكونه من عدد 150 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.

وأضاف عجوة "تم تكليف مدير عام مديرية الشباب بكفرالشيخ بإجراء التنسيق اللازم مع منسق الحملة، في إعداد اللقاءات والمطبوعات، وتدبير أماكن مبيت أعضاء الحملة بنزل الشباب، كما تم تكليف وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، بتدبير الأطباء المتخصصين، ومعمل متخصص لإجراء التحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى، وتكليف وكيل وزارة اﻷوقاف والتعليم والشباب، بإجراء حملات التوعية للأهالي بخطورة هذا المرض عن طريق أئمة المساجد ومديري المدارس ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة المحافظ، وأمانة سر المهندس حافظ عيسوي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام، بحضور اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المصالح والخدمات.

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