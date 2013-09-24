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رئيس حى الجمرك: الانتخابات البرلمانية "تاج الثورة"

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رئيس حى الجمرك: الانتخابات البرلمانية "تاج الثورة" رئيس حى الجمرك: الانتخابات البرلمانية "تاج الثورة"

قال المستشار السيد فرج، رئيس حى الجمرك بالإسكندرية، إن حزب الدستور حزب قادر على الحشد وجذب الشباب، وبالرغم من عمره القصير إلا أنه له تأثير كبير فى عالم السياسية، مطالبا الحزب بالوصول إلى القرى والنجوع والمدن الصناعية والطبقات العمالية.

وتابع خلال الاحتفالية، التى نظمها حزب الدستور بالإسكندرية بمناسبة مرور عام على تأسيسه رسميا: الثورة لم تنجح بعد ولن تنجح إلا بانتهاء الانتخابات البرلمانية والتى هى بمثابة تاج الثورة، مطالبا كافة الفئات الشعبية بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات البرلمانية القادمة لمنع دخول أعضاء جماعة الإخوان المحظورة من الوصول إلى قبة البرلمان.

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