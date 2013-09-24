مليون مريض مصاب بالزهايمر فى فرنسا

أجرى الباحثون الفرنسيون فى معهد "سوفر" لاستطلاع الرأى استفتاء لمعرفة مدى استعداد الفرنسيون لإجراء اختبار لمعرفة مدى تعرضهم للإصابة بالزهايمر الذى يصيب أكثر من 750 ألف فرنسى، وما هى الأعراض التى تشير إلى المرض، وقد جاءت النتيجة أن 90% ممن أجرى عليهم الاستفتاء موافقون على إجراء الكشف المبكر عليهم لمعرفة مدى خطورة تعرضهم للمرض الذى لم يتوصل العلم بعد لعلاج له وذلك لمواجهة المرض والاستعداد لاستقباله من الناحية المالية والاستعانة بالمقربين وتنظيم أماكن الرعاية وعمل علاقة مع الطبيب المعالج، ويأتى هذا فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للزهايمر.

وأشار البحث إلى ارتفاع نسبة المرضى بنسبة 14,6 فى الفترة من 2007 حتى 2010 ليصل عدد المصابين بالزهايمر فى فرنسا إلى مليون مريض.