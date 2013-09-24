أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مليون مريض مصاب بالزهايمر فى فرنسا

Google+ Print
مليون مريض مصاب بالزهايمر فى فرنسا مليون مريض مصاب بالزهايمر فى فرنسا

أجرى الباحثون الفرنسيون فى معهد "سوفر" لاستطلاع الرأى استفتاء لمعرفة مدى استعداد الفرنسيون لإجراء اختبار لمعرفة مدى تعرضهم للإصابة بالزهايمر الذى يصيب أكثر من 750 ألف فرنسى، وما هى الأعراض التى تشير إلى المرض، وقد جاءت النتيجة أن 90% ممن أجرى عليهم الاستفتاء موافقون على إجراء الكشف المبكر عليهم لمعرفة مدى خطورة تعرضهم للمرض الذى لم يتوصل العلم بعد لعلاج له وذلك لمواجهة المرض والاستعداد لاستقباله من الناحية المالية والاستعانة بالمقربين وتنظيم أماكن الرعاية وعمل علاقة مع الطبيب المعالج، ويأتى هذا فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للزهايمر.

وأشار البحث إلى ارتفاع نسبة المرضى بنسبة 14,6 فى الفترة من 2007 حتى 2010 ليصل عدد المصابين بالزهايمر فى فرنسا إلى مليون مريض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365