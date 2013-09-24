تلاسن غير مباشر بين آثار الحكيم ووزيرة مغربية بسبب الإشادة بـ “السيسي”

فوجئت الفنانه اثارالحكيم اثناء ندوة تكريمها بالدورة لسابعه لمهرجان سلا المغربي لفيلم المرأة .بقيام وزيرة الأسرة والتضامن المغربية بسيمة الحقاوي بالاعتراض على كلمتها التى اشادت خلالها بالفريق السيسى.

وتطرقت آثار الحكيم فى بداية حديثهاإلى تكريم سابق كانت قد حصلت عليه في ابريل الماضي في مصر، معيدة إلى الأذهان ما قالته حول ذلك التكريم وعدم سعادتها به، “في إشارة إلى صعود نظام مرسي و الحجر الذي صار على الفن باسم الدين”، معاتبة النظام السابق واصفة اياه بأنه حرب الثقافة والمثقفين.

> و أشادت اثار – حسبما نقل موقع قناة روسيا اليوم- بوزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبتدخل الجيش لعودة الشرعية لمصر، مما أثار استياء وزيرة الأسرة والتضامن المغربية بسيمة الحقاوي التي تنتمي لحزب “العدالة والتنمية” الاسلامي.

> وبعد ذلك صعدت الوزيرة المغربية إلى المنصة وصافحت الحكيم “ببرود واضح”، ثم ألقت كلمة لم يكن مخططا لإلقائها.

> و شددت الحقاوي في كلمتها و”بنبرة قوية” على أن “نعم للوطن لا للإقصاء .. والأنانية السياسية إلى الجحيم”، في “تلاسن غير مباشر” وفقا لما تناقلته وسائل إعلام مغربية. ي

> ُذكر أن آثار الحكيم كررت في مهرجان “فيلم المرأة” السينمائي ما قامت به المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب في مهرجان “أصوات نسائية” الموسيقي في المغرب أيضا، حيث وجهت تحية لعبد الفتاح السيسي، مما أثار استياء عدد من الجمهور الذي جاء لحضور وصلة غنائية بأداء عبد الوهاب، ليرد الجمهور بالهتاف باسم الرئيس المصري المعزول.