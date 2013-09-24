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3 مليارات دولار استثمارات أجنبية دخلت مصر خلال عام

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3 مليارات دولار استثمارات أجنبية دخلت مصر خلال عام 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية دخلت مصر خلال عام

قال البنك المركزى المصرى، فى تقرير صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار الأجنبى المباشر فى ، حقق صافى تدفق للداخل بلغ 3 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى 2012/2013، مقابل 4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بانخفاض قدره مليار دولار، وجاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 281.7 مليون دولار مقابل 1678.2 مليون دولار، خلال السنة المالية السابقة.

ولفت "المركزى"، إلى ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات- أو زيادة فى رؤوس أموالها- صافى تدفق للداخل بلغ 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2011/2012.

وأضاف "المركزى"، إن فائض الميزان الخدمى ارتفع بمعدل 19.8%، ليصل إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2012/2013، مقابل 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
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مصر 365

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