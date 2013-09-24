"اتحاد الصناعات" يلتقى وزير التموين لمناقشة قرار التسعيرة الجبرية

يلتقى وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد أبو شادى حاليا، غرفة صناعة الحبوب ومنتاجتها باتحاد الصناعات المصرية بحضور رئيس الاتحاد، محمد السويدى، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تتعلق باستراتيجية قطاع الحبوب خلال الفترة المقبلة، يأتى على رأسها قرار التسعيرة الجبرية الذى طرحته وزارة التموين والتجارة الخارجية للحد من الارتفاع فى المتزايد فى السلع.

وكان اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين،صرح إنه تمت مناقشة قرار فرض التسعيرة الإجبارية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس الاثنين، وأبدى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس المجلس، موافقته عليها بشرط أن تكون لفترة محددة.

فى حين أبدى اتحاد الصناعات رفضه للقرار لما له من معوقات، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا جدوى منه ويصعب تطبيقه، خاصة أن أسعار مدخلات الانتاج متغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى سعر الصرف، وبالتالى فإن التكلفة ستكون متغيرة وكذلك السعر النهائى، و أن تطبيقه سيدفع العديد من التجار إلى ابتكار أساليب جديدة للتحايل مثل عرض السلع ذات الجودة المنخفضة بالأسعار المعلنة من جانب الحكومة، والامتناع عن بيع السلع الجيدة.