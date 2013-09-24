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وزير التموين لـ"اتحاد الصناعات":قرار التسعيرة الجبرية مازال محل دراسة

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وزير التموين لـ"اتحاد الصناعات":قرار التسعيرة الجبرية مازال محل دراسة وزير التموين لـ"اتحاد الصناعات":قرار التسعيرة الجبرية مازال محل دراسة

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن وزير والتجارة الخارجية اللواء محمد أبو شادى أوضح أن مقترح التسعيرة الجبرية جاء بعد وجود فروق الأسعار المبالغ فيها بين المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة الاستثمار وبين المحلات والمجمعات الاستهلاكية الخاصة.

وأضاف السويدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزير أوضح أيضا أن الوزارة ستعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد العام للغرفة التجارية وجمعيات حماية المستهلك، لبحث آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار فى السوق، وحال عدم إنجازها سيتم اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية على السلع الإستراتيجية.

من جانبه، قال رجب شحاتة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن قرار التسعيرة الجبرية لم يطبق بعد، ولكنه محل دراسة، نافيا ما تردد من شائعات حول قيام الوزارة بتطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات.

وأضاف شحاتة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدراة غرفة الحبوب اقتراح خلال اجتماعه مع الوزير والمنتهى منذ قليل بحلول من خلال تشديد الرقابة على الأسواق الخاصة وفرض عقوبات على التجار المخالفين.

وأشار شحاتة إلى أن الوزير أكد أن مقترح شراء هيئة السلع التموينية الأرز الشعير يتم دراسته داخل الوزراة، وسيتم اتخاذ قرار فيه خلال الفترة المقبلة، وأكد على اهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة بالصوامع المعدنية، لافتا إلى تولى الجيش خطة لإنشاء 200 صومعة من أجل تقليل الفاقد من القمح والذى تخطى أكثر من 20%.

وكشف شحاتة عن افتتاح ما يقرب من 25 صومعة معدنية نهاية الشهر الحالى بتمويل سعودى يصل إلى 203.5 مليون ريال، إضافة إلى 25 صومعة أخرى بتمويل إماراتى تصل قيمته إلى 2 مليار جنيه سيتم إنشاؤهم خلال الـ6 أشهر المقبلة.

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مصر 365

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