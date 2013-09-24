بالصور..حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم أوائل"حقوق عين شمس"

نظم اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ظهر اليوم الثلاثاء، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم أوائل الطلاب لدفعة 2013 على مستوى الفرق الأربع، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

وشارك فى الحفل حضور الدكتور جميل عبد الباقى عميد الكلية، والوكلاء، وعميد الكلية السابق، ومديرى رعاية الشباب بالكلية، والطلاب والموظفين.

وشهدت فعاليات الحفل تكريم الطلاب لعميد الكلية، وتكريم أوائل الطلاب بالدفعة، ومدير رعاية الشباب، وتكريم قيادات الكلية، وطلاب معسكر إعداد القيادات الطلابية بمرسى مطروح، بالإضافة إلى تكريم المراكز الثلاثة الأولى من حيث النشاط على مستوى الأسر الطلابية، والتقاط الصور التذكارية وتسليم الدروع.

وأحيا الحفل فريق كورال الكلية وفريق"live team"، بالإضافة إلى تقديم عروض غنائية وعروض استعراضية من فرق أخرى شاركت فى الحفل.