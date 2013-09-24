كتاب "العربى" للصف الثانى الابتدائى يخلو من أيقونة الثورة خالد سعيد

خلا كتاب مادة اللغة العربية للصف الثانى الابتدائى من صورة الشاب "خالد سعيد"، والذى يعتبره الكثير من السياسيين وشباب ثورة 25 يناير، مفجرا لثورتهم، بعد تعرضه للتعذيب من قبل بعض رجال الشرطة.

تكون الكتاب من 3 وحدات، وتضمنت الوحدة الأولى 4 دروس "كل صباح، وفى الحديقة، وعلى الشاطئ، والله القدير"، وفى الوحدة الثانية "خير الناس، وأشجار من بلادى، والأرض هى الكنز، ونحن لها فداء"، وفى الوحدة الثالثة "الديك الذكى، والأرنب الصغير، والأسد العادل، وغرد يا عصفورى"، وهو الأمر الذى يؤكد عدم صحة ما تداوله عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، والذين أكدوا من خلاله أن الكتاب تضمن أحد الدروس للحديث عن "خالد سعيد".

وفى سياق متصل تضمن كتاب اللغة العربية لطلاب الصف الخامس الابتدائى والذى تم تغييره أثناء حكم جماعة الإخوان بدرس "طريق المعالى" للشاعر محمد عبد المطلب، بصفحته رقم "54" صورة الدكتور محمد البرادعى والدكتور مجدى يعقوب، الجراح العالمى، والدكتور أحمد زويل، حيث استخدمهم مؤلف الكتاب كقدوة يقتضى بهم الطلاب للوصول إلى المراكز العليا من العلم والشرف والرفعة والمجد دون أن يكون تابعا لغيره.

وتكون الكتاب من ثلاث وحدات رئيسية، الوحدة الأولى تحدثت عن القيم الخالدة، من خلال دروس "جزاء العاملين فى القرآن الكريم وإتقان العمل وتعود الصدق والأمانة، وحب الوطن ودرس مصر أنشودة الدنيا، بينما تضمنت الوحدة الثانية دروس العلم النافع وتقدم المجتمع فى السنة النبوية، بالإضافة إلى درس الساعة، والكهرباء فى حياتنا، ودرس الإنترنت ودرس طريق المعالى.

واختتم الكتاب بالوحدة الثالثة والتى تضمنت الكلام عن العادات والتقاليد من خلال مجموعة من الدروس منها الاعتدال فى الإنفاق فى القران ودرس سيوة والسلام وتربية الدواجن وأعياد وعادات، واختتم الكتاب بدرس التسامح والسلام للشاعر أحمد الكاشف.