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جالاتا سراي يقيل فاتح تريم بعد سداسية ريال مدريد

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جالاتا سراي يقيل فاتح تريم بعد سداسية ريال مدريد جالاتا سراي يقيل فاتح تريم بعد سداسية ريال مدريد

أنقرة، (إفي): أعلن نادي جالاتا سراي التركي اليوم إقالة المدير الفني للفريق فاتح تريم، بعد اسبوع واحد من هزيمته أمام ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن شوكرو إرجون المتحدث باسم النادي التركي في اجتماع مجلس الإدارة اليوم "انهينا علاقتنا بفاتح تريم".

ويأتي هذا القرار بعدما أعلن رئيس جالاتا أوناي إيسال أنه سيتخذ قرارا بشأن المدير الفني خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن تولي تريم قيادة التركي لكرة القدم، خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 ، قد زاد الضغوط عليه، خاصة مع سوء نتائج جلطة.

وكانت هزيمة "الأسود" امام الريال بستة أهداف مقابل هدف وحيد، هي الشراراة التي أوقدت نار الغضب ضد تريم.

وأشار أوناي إيسال إلى أن الفريق سيتعاقد مع مدرب أجنبي أو محلي محترف يساعد الفريق على السير في الطريق الصحيح.

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