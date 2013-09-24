الجيش الإسرائيلي يمنع من دون 45 عامًا من دخول الأقصى

أعلنت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بدأت بمنع من هم دون سن الـ45 عامًا من دخول المسجد الأقصى.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي ضمن حملة تشديد الخناق على حركة الداخلين إلى لمسجد في الآونة الأخيرة.

ولفتت مؤسسة الأقصى إلى أن شرطة الاحتلال فرضت تشديدات أمنية على حركة الداخلين إلى الأقصى منذ صباح الأحد الماضي وكانت تحتجز لفترة محدودة بطاقات الهوية التابعة لمن لم يسمح لهم بالدخول وسط أجواء شابها التوتر الحذر سادت الأقصى اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، هاجم مستوطنون يهود مساء اليوم قرية عوريف جنوب مدينة نابلس واشتبكوا مع سكانها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن المستوطنين هاجموا منازل تقع على أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون.

وحذر دغلس من اعتداءات قد ترتكب الليلة بحق ممتلكات ومركبات المواطنين بعد مشاهدة عدد من المستوطنين على الطرقات.

أ ش أ