أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجيش الإسرائيلي يمنع من دون 45 عامًا من دخول الأقصى

Google+ Print
الجيش الإسرائيلي يمنع من دون 45 عامًا من دخول الأقصى الجيش الإسرائيلي يمنع من دون 45 عامًا من دخول الأقصى

جنود اسرائيليين فى باحة المسجد الأقصى

أعلنت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بدأت بمنع من هم دون سن الـ45 عامًا من دخول المسجد الأقصى.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي ضمن حملة تشديد الخناق على حركة الداخلين إلى لمسجد في الآونة الأخيرة.

ولفتت مؤسسة الأقصى إلى أن شرطة الاحتلال فرضت تشديدات أمنية على حركة الداخلين إلى الأقصى منذ صباح الأحد الماضي وكانت تحتجز لفترة محدودة بطاقات الهوية التابعة لمن لم يسمح لهم بالدخول وسط أجواء شابها التوتر الحذر سادت الأقصى اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، هاجم مستوطنون يهود مساء اليوم قرية عوريف جنوب مدينة نابلس واشتبكوا مع سكانها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن المستوطنين هاجموا منازل تقع على أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم المواطنون.

وحذر دغلس من اعتداءات قد ترتكب الليلة بحق ممتلكات ومركبات المواطنين بعد مشاهدة عدد من المستوطنين على الطرقات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا