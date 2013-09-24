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المحليات الصناعية تزيد اشتهاء الإنسان للسكر

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المحليات الصناعية تزيد اشتهاء الإنسان للسكر المحليات الصناعية تزيد اشتهاء الإنسان للسكر

قال باحثون بريطانيون، إن تناول المحليات الصناعية كبديل عن الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية يمكن أن يؤدى لزيادة اشتهاء الإنسان للسكر، وذلك لأن بدائل السكر الطبيعى ترضى براعم التذوق لكنه لا يمكنها أن تخدع المخ.

وقال الباحثون فى كلية الطب بجامعة "يال" إن المتعة التى نحصل عليها من تناول الأطعمة المحلاة نابعة من مادة كيميائية تسمى الدوبامين يفرزها المخ عند استهلاك السكر وهى مرتبطة بالشعور بالمكافأة.

غير أن المحليات الصناعية والبدائل الأخرى منخفضة السعرات لا تسبب التأثير نفسه فى المخ، فتترك الذين يتبعون حمية وهم يشعرون برغبة شديدة فى تناول السكريات كما أنها تزيد من احتمالات إقبالهم بنهم على أكل السكر فى وقت لاحق.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذه الدراسة تشير ببساطة إلى أن الأشخاص الذين يقبلون فى الغالب على المنتجات منخفضة السعرات الحرارية المحلاة صناعيا عند الشعور بالجوع تزيد احتمالات تعرضهم "لانتكاسة" ومن ثم الإقدام على اختيار بدائل مرتفعة السعرات فى المستقبل.

وينصح الباحثون باستهلاك كميات صغيرة للغاية من السكريات من أجل تحفيز المخ على إنتاج الدوبامين بصورة منتظمة بدلا من الحرمان المستمر.

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مصر 365