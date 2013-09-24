صينية الدجاج والبروكولي

المقادير:
-5 صدور دجاج مقطعة إلى مكعّبات متوسطة
-كوبان من الفطر المقطع إلى شرائح
-كوبان من البروكولي المقطع
-بعض الوردات الصغيرة
-بصلة متوسطة مفرومة ناعماً
-فصّ ثوم مدقوق
-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
-ملعقة كبيرة من الزبدة
-مرق دجاج
-3 أكواب من الكريما
-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-ملعقة صغيرة من الملح
-رشّة من بهار جوزة الطيب
-كيلو وربع الكيلو من البطاطس المهروسة
طريقة التحضير:
1- في قدر على النار، يسخن الزيت والزبدة مع بعض.
2- تضاف قطع الدجاج، ويقلّب الكلّ جيداً.
3- يضاف البصل والثوم ويحرّك المزيج.
4- تضاف البهارات والفطر، ثمّ يحرك المزيج لتتجانس المكونات مع بعضها.
5- تضاف الكريما، ويترك القدر على النار، مدة 55 دقيقة، إلى أن تنضج قطع الدجاج.
6- يصبّ المزيج في صينيّة فرن، ثمّ تضاف قطع البروكولي.
7- يحرّك المزيج ليتشرّب البروكلي من النكهات.
8- تُعجن البطاطس المهروسة مع قليل من الكريما والحليب، وتبهّر بالملح والفلفل للحصول على بطاطس بيوريه.
9- توضع في كيس الحلوانيّ، وتغطّى الصينيّة بهريس البطاطس على شكل وردات جميلة. 10- تخبز في فرن متوسّط الحرارة، من 5 لـ 8 دقائق، للحصول على طبقة ذهبية فقط.
نصيحة الشيف:
إذا كنتِ تفضّلين البروكولي ناضجاً تماماً، لا مقرمشاً، أنصحك بإضافته إلى الطبخة مع الفطر.. لكن كقيمة غذائيّة يفضل تناول البروكولي المقرمش.