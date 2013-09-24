صينية الدجاج والبروكولي

المقادير:

-5 صدور دجاج مقطعة إلى مكعّبات متوسطة

-كوبان من الفطر المقطع إلى شرائح

-كوبان من البروكولي المقطع

-بعض الوردات الصغيرة

-بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

-فصّ ثوم مدقوق

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-ملعقة كبيرة من الزبدة

-مرق دجاج

-3 أكواب من الكريما

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-ملعقة صغيرة من الملح

-رشّة من بهار جوزة الطيب

-كيلو وربع الكيلو من البطاطس المهروسة

طريقة التحضير:

1- في قدر على النار، يسخن الزيت والزبدة مع بعض.

2- تضاف قطع الدجاج، ويقلّب الكلّ جيداً.

3- يضاف البصل والثوم ويحرّك المزيج.

4- تضاف البهارات والفطر، ثمّ يحرك المزيج لتتجانس المكونات مع بعضها.

5- تضاف الكريما، ويترك القدر على النار، مدة 55 دقيقة، إلى أن تنضج قطع الدجاج.

6- يصبّ المزيج في صينيّة فرن، ثمّ تضاف قطع البروكولي.

7- يحرّك المزيج ليتشرّب البروكلي من النكهات.

8- تُعجن البطاطس المهروسة مع قليل من الكريما والحليب، وتبهّر بالملح والفلفل للحصول على بطاطس بيوريه.

9- توضع في كيس الحلوانيّ، وتغطّى الصينيّة بهريس البطاطس على شكل وردات جميلة. 10- تخبز في فرن متوسّط الحرارة، من 5 لـ 8 دقائق، للحصول على طبقة ذهبية فقط.

نصيحة الشيف:

إذا كنتِ تفضّلين البروكولي ناضجاً تماماً، لا مقرمشاً، أنصحك بإضافته إلى الطبخة مع الفطر.. لكن كقيمة غذائيّة يفضل تناول البروكولي المقرمش.