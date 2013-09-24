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أنغام تتهم موقع إخبارى لبناني بمحاولة الوقيعه بينها وبين شيريهان

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أنغام تتهم موقع إخبارى لبناني بمحاولة الوقيعه بينها وبين شيريهان أنغام تتهم موقع إخبارى لبناني بمحاولة الوقيعه بينها وبين شيريهان

استنكرت المطربه انغام نشر احد المواقع الاخباريه اللبنانيه لخبر يفيد سخريتها من الصور التى ظهرت بها الفنانه شيريهان مؤخرا.وذلك بدعوى ان المصور كريم نور قد قام بتقليد صور خاصه بانغام

وعبر تغريده لها على تويتر كتبت انغام .كده عيب كريم نور صديقي ولا يمكن اتهمه ولا أزعل منه بطلوا توقيع بين الناس عييب.
> كما اضافت.الجميله دائماً شريهان وحشتينا عدسة كريم نور الأفضل والأرقي وبطلوا كلام فارغ عيييييب.
> ومن ناحية اخرى سجلت انغام أكثر من 4 أغنيات من أغاني الألبوم القادم لها. كما تعقد جلسات عمل مع عدد من الملحنين لإستكمال باقي أغاني الألبوم.
> والأغاني التي انتهت انغام من تسجيلها من كلمات الشاعر أمير طعيمةوألحان خالد عزو أحمد صلاح حسني وشريف بدر.و توزيع خالد عز حسن الشافعي وأحمد إبراهيم.
> يذكر ان انغام سجلت منذ فترة اغنية لبنانيه بعنوان”عم بكرة الموسيقى”.وهى من كلمات كاترين معوض والحان هشام يونس.وتوزيع دانى حلو.ومن المقرر ضمها للالبوم قبل طرحه باول عام2014

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