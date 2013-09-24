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«التطبيقي»: «التربية الأساسية» «توهقت».. لا أساتذة لتدريس المقررات

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«التطبيقي»: «التربية الأساسية» «توهقت».. لا أساتذة لتدريس المقررات «التطبيقي»: «التربية الأساسية» «توهقت».. لا أساتذة لتدريس المقررات
 
مبنى «التربية الاساسية»
ثامر السليم

علمت «الانباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان كلية التربية الاساسية التي انتقلت الى مقر جامعة جابر في العارضية تعاني من ازمة كبيرة بسبب الاعداد الهائلة من الطلبة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للكلية لعدم توافر اعضاء هيئة التدريس تقوم بالتدريس للطلبة، مشيرة المصادر الى ان الكلية كانت تتجه الى الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من المنتدبين ومن اصحاب حملة الماجستير والدكتوراه.

واشارت المصادر الى ان اعتذار عدد كبير من اصحاب حملة الماجستير والدكتوراه اعتذروا عن الانتداب او التدريس او محاولة الاستعانة بهم في ظل المكافأة الزهيدة التي تعطى لهم وقدرها 160 دينارا فقط خلال الفصل الدراسي الواحد مما دفعهم الى الاعتذار عن القبول بها في ظل الازدحام وعدم توافر مواقف لسياراتهم.

ولفتت المصادر الى انه مع اعلان رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في جمعيتها العمومية الاستثنائية رفض تدريس الساعات الإضافية لعدم نيلهم مستحقاتهم المالية السابقة واعلانهم خطوات تصعيدية قادمة، وضع كلية التربية الاساسية في موقف لايحسد عليه، لافتة المصادر الى ان الخاسر الاكبر هم الطلبة.

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