رجال مباحث الجهراء يفكون لغز سرقة «الحكومة مول» بالقبض على وافد أردني اعترف بالحادثة بمشاركة آخرين

لم تمض 24 ساعة على قيام مجهولين بسرقة سنترال الجهراء (الحكومة مول)، حتى تمكن رجال المباحث الجهراء بقيادة العقيد سعد العدواني من إلقاء القبض على أحد الجناة وبسرعة قياسية وهو شاب من الجنسية الاردنية، واعترف في التحقيقات الاولية باقدامه وعدد من الأشخاص على سرقة المجمع الكائن في محافظة الجهراء، وجار ضبط بقية شركائه بعد أن قدم كل التفصيلات عنهم وأسمائهم، وقدم وصفا تفصيليا لكيفية تخطيطهم وقيامهم باقتحام المبنى وسرقة محتوياته.

وفي التفاصيل التي يرويها المصدر فان تعليمات مدير عام المباحث الجنائية العميد محمود الطباخ اوعز لرجال مباحث الجهراء وعلى رأسهم العقيد سعد العدواني بضرورة رصد الجناة، وعليه قام بتشكيل فرقة لتتبع اللصوص الذين نفذوا عملية السرقة بالمجمع فجر اول من امس، وأضاف المصدر ان رجال الفرقة قادتهم المعلومات الى احد الجناة، وتمت مراقبته ليتم ضبطه قرب منزله، فحاول الهرب جريا على الأقدام حال رؤيته لرجال المباحث، وتبين من خلال التحقيق معه أن أردني الجنسية ويبلغ من العمر 20 عاما، واعترف خلال التحقيقات الأولية بانه هو وعددا من الاشخاص قاموا بعملية السرقة عن طريق اقتحام المبنى بطريقة الكسر، وأنهم تسلحوا بالأسلحة البيضاء تحسبا لمواجهة رجال أمن المبنى.

هذا، وينتظر أن يلقي رجال المباحث القبض على شركاء الوافد الأردني بعد أن قدم لهم كامل المعلومات عنهم.

في سياق متصل، أصدرت وزارة العدل بيانا صحافيا حول الحادثة جاء فيه: أنه وعقب تلقي بلاغ السرقة في مبنى الحكومة مول توجه كل من وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد يصحبه وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري ووكيل وزارة العدل للشؤون القانونية الى مقر مبنى الحكومة مول بمنطقة الجهراء وذلك للوقوف على ابعاد الحادث ولتقييم ما خلفه من آثار واضرار ولمتابعة ما تقوم به الجهات الامنية المعنية من جهود وما تجريه من اجراءات تحر واستدلال في سبيل ضبط الجناة مرتكبي الحادث.

واكمل البيان: انه وفي سياق ما قامت به وزارة الداخلية من اجراءات سريعة اسفرت عن القبض على الجناة، فإن وزارة العدل اذ تتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى رجال المباحث نظير ما قاموا به من انجاز امني تمخض عنه ضبط الجناة والقبض عليهم في زمن قياسي، موجهين بذلك رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه الاقدام على ارتكاب مثل هذه الحوادث الغريبة على المجتمع الكويتي، انه لم يكن له ملاذ آمن من الملاحقة الامنية والقضائية، حفظ الله الكويت وادام الله عليها نعمتي الامن والامان.

من جانبها، أعلنت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية خبر القبض على الوافد الأردني في بيان لها جاء فيه أن رجال مباحث محافظة الجهراء التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا وفي وقت قياسي من سرعة ضبط احد افراد العصابة الرباعية التي قامت بسرقة مبنى الحكومة مول الكائن بمحافظة الجهراء، وذلك بعد ان أحدثت تكسيرا وإتلافا للمحتويات وتحطيما للخزائن الحديدية للتحصيل وسرقة مبالغ نقدية وطوابع بريدية.

وأشارت في بيانها الى ان عمليات البحث والتحري التي تمت عقب الابلاغ عن الحادث تمكنت من ضبط المتهم الرئيسي في التشكيل العصابي المكون من أربعة أشخاص وهو أردني الجنسية وعاطل عن العمل ومن أرباب السوابق، وان أجهزة الأمن المعنية تقوم حاليا بعمليات تتبع وملاحقة تمهيدا لضبط المتهمين الثلاثة الآخرين الهاربين والمتوارين حاليا عن الانظار بعد ان تم التعرف على هويتهم الشخصية وهم سوري وكويتي والرابع من غير محددي الجنسية والذين يجرى حاليا ضبطهم والإعلان عنهم لاحقا.