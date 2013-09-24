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المطاوعة غادر إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية

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المطاوعة غادر إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية المطاوعة غادر إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية
 
المستشاريوسف المطاوعة لدى مغادرته البلاد
يشارك المجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية الذي تستضيفه الدوحة ويمثله نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة الذي غادر البلاد أمس متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة مترئسا وفدا ضم المستشار د. عبيد مجول العجمي وكيل محكمة التمييز واحمد الوهيب مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الاعلى للقضاء.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية المطروحة وفي مقدمتها ارساء دعائم الامن الاجتماعي في مجال الاسرة من حيث تناول المبادئ القانونية المستمدة من احكام الشريعة الاسلامية ودورها في تشريعات الاسرة والطفل والعنف الاسري من منظور قانوني.

ويتطرق المؤتمر ايضا الى دور القضاء في تطبيق وانفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار من خلال مناقشة المبادئ القضائية التي أرستها أحكام المحاكم العليا في دعاوى منازعات الاستثمار الدولي، والمحور الثالث هو : مناقشة موضوع «المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة».

هذا ومن المقرر ان يختتم المؤتمر بالدوحة اعماله غدا الخميس 26 سبتمبر الجاري.

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