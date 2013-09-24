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ضبط شاب وهروب آخر أثناء تحرشهما بالفتيات بالوادي الجديد‎

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ضبط شاب وهروب آخر أثناء تحرشهما بالفتيات بالوادي الجديد‎ ضبط شاب وهروب آخر أثناء تحرشهما بالفتيات بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد سمير نائب مدير أمن الوادي الجديد اخطاراً يفيد ضبط شاب وهروب آخر أثناء تحرشهما بالفتيات بمركز الداخلة من خلال الحملة الأمنية في محيط مدرسة موط الثانوية للفتيات بمدينة الداخلة .

وتمكنت الحملة من القبض على “عبد الجواد.ا.ع” طالب 22 سنة ومقيم مدينة موط بالداخلة أثناء قيادته لدراجة بخارية بدون لوحات معدنية ويقوم بالتحرش بالفتيات أثناء ذهابهن للمدرسة وتحرر المحضر رقم 219 جنح الداخلة لسنة 2013م.

كما تمكنت الحملة من ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية كان يقودها شاب أمام مدرسة موط الثانوية للفتيات ويقوم باعتراض الفتيات تركا الدراجة البخارية وفر هارباً وتم تحرير محضر رقم 217 جنح الداخلة لسنة 2013م ، وجاري تحويل المحضرين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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