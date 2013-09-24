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قوى سياسية بدمياط ترحب بمعاقبة مدرسي "الإخوان" عسكريا حال الإساءة للقوات المسلحة

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قوى سياسية بدمياط ترحب بمعاقبة مدرسي "الإخوان" عسكريا حال الإساءة للقوات المسلحة قوى سياسية بدمياط ترحب بمعاقبة مدرسي "الإخوان" عسكريا حال الإساءة للقوات المسلحة

كتب : سهاد الخضري الثلاثاء 24-09-2013 19:09

أصدرت الإدارة التعليمية بدمياط، بيانا حذرت فيه من تداول استخدام الكراسات المطبوعة بعلامات "رابعة"، لكون التعامل بها محظور.

وأكد البيان أنه حال ضبط مثل تلك الكراسات، سيتم مسائلة معلم المادة والمعلم المشرف ومسؤول الأمن ومدير المدرسة، علاوة على منع ارتداء "تشيرتات رابعة"، وحظر تعليق الفتيات "بادجات رابعة" تحت القميص، ونوه البيان لمحاسبة مسؤولي المدرسة بالكامل حال وقوع تلك المخالفة.

وحذر البيان الإداريين والمعلمين المشاركين في التظاهرات اثناء اليوم الدراسي، مهددًا بمحاسبة إدارة المدرسة بالكامل. كما حذر المتجاوزين من المدرسين في حق القوات المسلحة، بالإحالة للتحقيق العسكري.

ورحبت قوى السياسية بدمياط بتلك القرارات، فاعتبر محمود سمير، منسق حركة ثوار دمياط الجديدة الأحرار، أن القرار "جيد"، مطالبا بعدم استخدام أي علامات تابعة لأي حزب أو نشاط، لأن هدفها إثارة القلاقل وتعطيل العملية التعليمية وإشاعة الفوضى، مناشدًا أفراد الإخوان إبعاد أطفالهم عن المعترك السياسي، من أجل بناء .

فيما أشاد محمد الشطوري، القيادي بالتيار الشعبي بدمياط ، بالقرار، خاصة وأن الشارع بات "محاربًا للإخوان"، وتم عزلهم شعبيا، مشددا على ضرورة عدم نقل الصراع السياسي للمدارس.

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