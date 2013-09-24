غرفة عمليات التعليم: توقف الدراسة في 3 مدارس بالإسماعيلية لدواع أمنية.. ووفاة طالبة إثر تعرضها لهبوط حاد

كتب : توفيق شعبان منذ 34 دقيقة

أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنه في إدارة القنطرة غرب بالإسماعيلية توقفت الدراسة اليوم بثلاث مدارس، وهي أبو فودة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما تلقت الغرفة بلاغا من محافظة المنيا وتحديدا من إدارة بني مزار التعليمية يفيد بتجمع طلبة من مدرسة إبشاد الثانوية المشتركة يقدر عددهم بحوالي 50 طالبا، ورفعوا لافتات منددة بما يطلقون عليه "الانقلاب العسكري".

وأفادت غرفة العمليات بأنه على الفور حضر مدير عام الإدارة وقوات الشرطة، وتمت السيطرة عليهم وانتظمت العملية التعليمية، وتم القبض على شعبان زكي حسن، معلم بالمدرسة، لاشتراكه معهم.

وفي محافظة الفيوم، وتحديدا في إدارة غرب الفيوم، قام بعض الطلبة بمدرستي الثانوية الفنية الجديدة والثانوية الصناعية بالتجمع أمام مدرسة المشتل الإعدادية محاولين إقناع طلاب المدرسة بالاشتراك معهم في مسيرة ضد القوات المسلحة.

وتدخلت إدارة المدرسة وتم استدعاء الشرطة التي سيطرت على الموقف وانتظمت الدراسة بالمدرسة، وقررت الإدارة تشكيل لجنة للتوجه للمدارس الفنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جابت مسيرة الشوارع أمام المدرسة الزخرفية، ويقدر عدد المشاركين فيها بحوالي 50 طالبا وتم صرف هؤلاء الطلبة، وتم ضبط مواطنين مقيمين في قحافة بالفيوم لتحريضهما الطلاب على التظاهر وتعطيل حركة المرور.

وفي إدارة الفيوم خرج طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ومدرسة الفيوم الإعدادية بنين، لوجود مسيرة كبيرة ستمر من أمام المدرستين، وتحسبا لعدم إثارة الطلاب وحرصا عليهم، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية وجار عمل اللازم.

وأكدت الغرفة في تقريرها التي أعدته اليوم، أنها تلقت بلاغا من إدارة ملوي بالمنيا يفيد بأنه توفيت صباح اليوم الطالبة هريني عادل زكي جرجس بالصف الثاني بمدرسة ملوى الثانوية بنات. وأوضح البلاغ أن الطالبة المتوفية سقطت على الأرض أثناء طابور الصباح، وقام على الفور مدير المدرسة باستدعاء الإسعاف وتم نقلها إلى مستشفى ملوي العام، وفور وصولها توفيت لتعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموية، حيث إنها مريضة بالصرع.

وأفادت الغرفة في تقريرها تلقت أيضا بلاغا من محافظة الجيزة وتحديدا من إدارة البدرشين التعليمية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ يفيد بقيام عادل فرج، مدرس فيزياء بمدرسة سليمان عبد المنعم بدوي الثانوية المشتركة ونقيب المعلمين بالإدارة، بتحريض الطلاب والمعلمين على القيام برفع شعار رابعة العدوية بالمدرسة.

وأوضحت غرفة عمليات التعليم أنه على الفور تم التنسيق مع الجهات الأمنية لعمل اللازم بمجرد تلقي البلاغ، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الموقف في الوقت المناسب.