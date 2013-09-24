طرح أغنية "بنوتة" لـ"نانسي عجرم" على الإذاعات المصرية

كتب : نجلاء ابوالنجا منذ 41 دقيقة

طرحت شركة "جلوبال" للإنتاج الفني بصفتها المنتج المنفذ للمسلسل الإذاعي "بمية راجل" أغنية "بنوتة"، غناء نانسي عجرم وتأليف أمير طعيمة وألحان وتوزيع جون ماري رياشي، على عدد من الإذاعات العربية والمصرية.

والمسلسل الإذاعي "بمية راجل" بطولة منى زكي ومحمود عبد المغني وسيد رجب وتأليف وليد الروبي، ومن إنتاج مؤسسة "ومنتي" العالمية المهتمة بحقوق المرأة بالتعاون مع راديو "نسا".

ومن المقرر إذاعة المسلسل قريبا علي عدد من الإذاعات المصرية والعربية.

المسلسل يناقش مشاكل المرأة في المجتمع المصري وما تعانيه من تهميش في الحياة العملية من خلال شخصية "نهى" المذيعة بإحدى محطات الراديو التي تتحدى جميع الظروف المحيطة بها، وتحقق نفسها وتخلق شخصية خفيفة تكشف بها الفساد الموجود بالدولة.