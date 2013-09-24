الجيش الليبى: تخلصنا من 95% من مخزون غاز الخردل فى البلاد

قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى على الشيخى، اليوم "الثلاثاء"، إن ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل لديها.

وأضاف الشيخى فى تصريح له اليوم "الثلاثاء"، أن "ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل بواسطة إدارة الكيمياء بالجيش بعد تعاقدها مع خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى".

وأوضح الشيخى أن الكمية التى تخلصت منها البلاد من غاز الخردل كانت مخزنة بمنطقة الرواغة بالجفرة، مشيراً إلى أن الكمية المتبقية لا تشكل خطورة، وإن إدارة الكيمياء بالجيش ما زالت تعمل فى هذا الإطار للتخلص منها.