أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى: تخلصنا من 95% من مخزون غاز الخردل فى البلاد

Google+ Print
الجيش الليبى: تخلصنا من 95% من مخزون غاز الخردل فى البلاد الجيش الليبى: تخلصنا من 95% من مخزون غاز الخردل فى البلاد

قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى على الشيخى، اليوم "الثلاثاء"، إن ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل لديها.

وأضاف الشيخى فى تصريح له اليوم "الثلاثاء"، أن "ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل بواسطة إدارة الكيمياء بالجيش بعد تعاقدها مع خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى".

وأوضح الشيخى أن الكمية التى تخلصت منها البلاد من غاز الخردل كانت مخزنة بمنطقة الرواغة بالجفرة، مشيراً إلى أن الكمية المتبقية لا تشكل خطورة، وإن إدارة الكيمياء بالجيش ما زالت تعمل فى هذا الإطار للتخلص منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365