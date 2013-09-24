محكمة سعودية تقضى بسجن 3 أشخاص بتهمة "الخروج عن طاعة ولى الأمر"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة فى الرياض أحكاما ابتدائية، تقضى بإدانة ثلاثة أشخاص بتهمة الخروج على طاعة ولى الأمر، والاعتقاد أن الجهاد فى العراق هو فرض عين، وحكمت عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعى العام، والمدعى عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم "الثلاثاء"، أن المتهمين أدينوا بالافتئات على ولى الأمر، والخروج عن طاعته، واعتقادهم أن الجهاد فى العراق فرض عين.

وأوضحت أن الأول استعد لتنفيذ عملية انتحارية فى العراق، وشراء سلاح رشاش، ومسدس بذخيرتهما ودخوله المملكة بطريقة غير نظامية.

وقالتن إن "الثانى قام بشراء سلاح نوع رشاش دون ترخيص واستلامه من أحد المتهمين"، مشيرة إلى أن "إداناتهم جاءت متفاوتة".

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، كما أدين المتهم الثانى وحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة سنوات منذ تاريخ إيقافه، التى لم يكشف عنها، فيما أدين المتهم الثالث وحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه.

وفى نهاية الجلسة تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أى منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.