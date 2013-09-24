إغلاق معبر برى بين ليبيا وتونس جراء إطلاق نار

أغلقت عناصر حرس الحدود بليبيا معبر رأس جدير البرى الحدودى مع تونس إثر تبادل لإطلاق النار بين مسلحين ليبيين وقوات الأمن التونسية، بحسب شهود عيان على الجانب الليبى.

وقال شهود العيان إن مسلحين ليبيين هاجموا بوابة المعبر بعد احتجاز شاحنة نقل تونسية ببضاعتها كردة فعل على احتجاز شاحنات بضائع ليبية بالأراضيى التونسية من قبل مواطنين تونسيين ببلدات قرب المعبر.

ويستمر غلق المعبر منذ الصباح، ويعد من أهم المعابر الحدودية لحركة المسافرين ونقل البضائع والتجار، وتجرى جهود وساطة لتهدئة الوضع وإعادة حركة المرور على جانبى المعبر، بحسب ذات المصادر.

ولم يصدر تعليق رسمى من تونس وطرابلس على إغلاق المعبر حتى الساعة 16.35 بتوقيت جرينتش.