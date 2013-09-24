المرصد: مقتل فرنسى كان يقاتل مع المعارضة المسلحة فى سوريا

قتل مواطن فرنسى كان يقاتل فى صفوف مجموعة من المعارضة السورية المسلحة ضد قوات النظام فى ريف حلب فى شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، فى اتصال هاتفى مع وكالة "فرانس برس": "لقى مقاتل فرنسى معروف باسم أبو محمد الفرنسى مصرعه، بينما كان يقاتل فى صفوف كتيبة إسلامية معارضة".

وأشار إلى أن الفرنسى الذى لم تعرف عنه تفاصيل أخرى قتل الاثنين فى "اشتباكات مع القوات النظامية على الطريق الواصل بين مطار حلب الدولى ومعامل الدفاع بالراموسة" شرق حلب.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسى إيمانويل فالس فى 19 سبتمبر أن "أكثر من 130 فرنسيًا أو مقيمًا فى فرنسا" معظمهم من الإسلاميين المتشددين يقاتلون حاليًا فى سوريا، وأن "هناك حوالى 50 مقاتلاً عادوا و40 فى منطقة عبور وأكثر من مئة، بحسب أجهزة مخابراتنا، قالوا إنهم يمكن أن يذهبوا إلى هناك".

فى التقارير الميدانية الأخرى من المرصد السورى أن ثمانية مقاتلين، ثلاثة من الأكراد وخمسة من كتائب الدولة الإسلامية فى العراق والشام والنصرة وغيرها، قتلوا فى معارك بين الطرفين فى محافظة الحسكة "شمال شرق"، من يوم الاثنين.

وتمكن المقاتلون الأكراد فجر الثلاثاء من السيطرة على قرية جافا قرب مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، بحسب ما ذكر المرصد.

وبدأت المعارك فى محافظتى الحسكة والرقة فى شمال سوريا بين الأكراد والمجموعات المتطرفة فى منتصف يوليو، وحقق خلالها الأكراد تقدمًا واسعًا فى عدد من المناطق.

فى دمشق، سقطت بعد ظهر الثلاثاء قذائف هاون عدة مصدرها مقاتلو المعارضة على أماكن فى منطقة العباسيين فى وسط العاصمة.

وكان سبعة أشخاص قتلوا الثلاثاء فى انفجار سيارة مفخخة فى حى التضامن فى جنوب العاصمة، بحسب المرصد.

وأعلنت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الثلاثاء أن حوالى أربعين راهبة وطفلاً يتيمًا عالقون فى دير مار تقلا فى وسط بلدة معلولا "ريف دمشق" التى أضحت مسرحًا لتبادل إطلاق النار بين القوات النظامية ومقاتلى المعارضة.

وجاء فى بيان صادر عن البطريركية التى تتخذ من دمشق مقرًا لها أن "دير القديسة تقلا فى بلدة معلولا.. يعيش أيامًا صعبة ومؤلمة حاليًا، فالدير يقع فى وسط منطقة لتبادل النيران، الأمر الذى يجعل من عملية تموينه عملية شاقة للغاية ومحفوفة بالمخاطر".

وأفاد المرصد الثلاثاء عن اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة على إطراف معلولا.