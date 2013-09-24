نظام الحياة الصحى يقلل فرصة الإصابة بالزهايمر

كشفت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين على 35 رجلا لمدة خمس سنوات أن اتباع نظام حياة صحى غنى بالفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة بانتظام ومحاربة الضغوط النفسية يؤكد على تأثيره الإيجابى على مستوى الجزئيات الموجودة فى "التيلومير" فلدى عشرة من 35 رجلا استطاع الباحثون قياس زيادة بنسبة 6% فى طول التيلومير فى الحمض النووى بينما تصبح قصيرة بنسبة 3% لدى المجموعة التى لاتتبع نظام حياة صحى.

وأوضح العلماء أن "التيلومير" هو جزء من تسلسل نووى كثير التكرار وأن اضطرابه يؤدى إلى فقد المعلومة الوراثية وبسبب خلل فى عمل الخلايا الحية ومنتجاتها من البروتينات ويعتبر تآكله فى الخلية سببا رئيسيا من الأسباب التى تؤدى إلى موت الخلية الحيوية حيث إنها تتوقف عن الانقسام واستكمال عملياتها الحيوية عندما يصل حجم التيلومير إلى حد معين وأن ذلك يشرح سبب الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش وغيرها من الأمراض.