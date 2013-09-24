البورصة تتجاهل تجميد أموال الإخوان وتربح 1.9 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 0.6%

كتب : أ ش أ الثلاثاء 24-09-2013 15:46

واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب خاصة على الأسهم الكبرى والقيادية التي تترقبها أنباء إيجابية قوية، فيما تجاهلت السوق قرارات تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 9ر1 مليار جنيه ليصل إلى 8ر378 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، فيما تجاوز حجم التداول حاجز 700 مليون جنيه مسجلا 2ر707 مليون وهو من أعلى متوسطات التداول اليومية خلال عام 2013.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6ر0 في المائة، ليصل إلى 65ر5680 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من فبراير الماضي، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" تراجعا هامشيا بنسبة 27ر0 في المائة إلى 39ر482 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 24ر0 في المائة إلى 76ر807 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق شهدت اليوم تباينا في الأداء على مدار الجلسة حيث ارتفعت بعض الأسهم الكبرى والقيادية مثل طلعت مصطفى القابضة التي سجل سهمها مستوى 20ر5 جنيه وهو أعلى مستوى له في عام على خلفية تأجيل قضية بطلان أرض "مدينتي"، كما ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" و"بالم هيلز للتعمير".

من جانبه، قال المحلل المالي أحمد علي إن قرار تجميد أموال جماعة الإخوان ليس له تأثير على السوق، نظرا لأن الأنباء الإيجابية المتوقعة سواء بشأن الاقتصاد أو الشركات تستوعب أية أخبار سلبية من هذه النوعية.

وأضاف أن هناك تفاؤل كبير بالبورصة على المدى المتوسط وطويل الاجل، وأن أي تراجع فى الاسعار مثلما حدث مع بعض الأسهم اليوم، وربما يستمر غدا، ما هو إلى عمليات جني للأرباح بعد الارتفاعات المتواصلة التي سجلتها الأسهم في الجلسات الماضية.

من جهة أخرى، تباين أداء أسهم شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر سهم شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة، إذ استحوذ على نحو 20% من إجمالي قيم التداولات التي بلغت حوالي 3ر2 مليون جنيه.