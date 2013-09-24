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رابطة المستوردين: طرح لحوم في الأسواق بمناسبة عيد الأضحى بأسعار أقل 15%

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رابطة المستوردين: طرح لحوم في الأسواق بمناسبة عيد الأضحى بأسعار أقل 15% رابطة المستوردين: طرح لحوم في الأسواق بمناسبة عيد الأضحى بأسعار أقل 15%
وزير الصناعة: لن نسمح بأي زيادة غير مبررة في السعر

كتب : صالح إبراهيم الثلاثاء 24-09-2013 16:26

قال الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، إن كميات اللحوم المجمدة بأنواعها ستكون كافية خلال فترة العيد الأضحى، مشيرا للاتفاق مع كافة المستوردين على تخفيض الأسعار بنسبة 15% بمناسبة العيد.

وكشف عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمستوردي اللحوم؛ للإعلان عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والكميات التي ستطرح وأماكن توزيعها بالمحافظات.

في السياق ذاته حذر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، من أية زيادات غير مبررة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة. وقال إن لن تسمح بزيادة غير مبررة في الأسعار للسلع والمنتجات وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان طرح سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق هامش ربح عادل للمنتجين والتجار والمستوردين.

وأكد خلال اجتماع موسع، عقد اليوم، مع الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، والدكتور محمد أبو شادي وزير والتجارة الداخلية، بمشاركة عدد كبير من كبار مستوردي اللحوم برئاسة الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم أنه يتم حاليا التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة لتوحيد جهات الفحص داخل موانئ الوصول لإجراء عمليات الفحص والاختبار اللازمة لكافة المنتجات داخل معمل واحد في هذه الموانئ وتفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذي تتضمن لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات في معمل واحد.

وطالب عبدالنور، المنتجين والتجار والمستوردين القيام بدورهم الوطني والمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المصري في الوقت الراهن والتعاون مع الحكومة في طرح مبادرات لتخفيض السلع والمنتجات، لافتا إلى أن رابطة مستوردي اللحوم طرحت مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم المجمدة المستوردة بنسبة 15% بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فيما طالب الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين، مستوردي اللحوم بموافاة الوزارة بالتخفيضات التي ستجرى على أسعار اللحوم وأماكن البيع حتى يتسنى توجيه المستهلكين لشراء هذه اللحوم ومتابعة مدى الالتزام بالبيع بالأسعار الجديدة.

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