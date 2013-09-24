مع لميس الحديدي.. "هيكل" يقدم وصفة "العبور للمستقبل"

كتب : خالد جمال منذ 25 دقيقة

في الحلقة الثالثة من مجموعة حلقاته الجديدة مع لميس الحديدي، على شاشة "سي بي سي"، يجيب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن السؤال الأصعب، المتمثل في كيفية العبور للمستقبل، والحقائق التي تحكم السياسة المصرية حاليا، وكيف يمكن مواجهة هذه الحقائق، سواء في العلاقات الدولية أوعلاقة مصر بالقوى الكبرى، أو في الاقتصاد أو خريطة القوى السياسية داخل مصر، والعلاقة بينها.

ويشرح الكاتب الكبير في الحلقة، كيفية إصلاح ما يمكن إصلاحه بشكل عاجل، والقضايا الملحة التي يجب التعامل معها في المستقبل القريب.

البرنامج يعرض يوم الخميس، في تمام السادسة مساءً.