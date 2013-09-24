متحدث باسم الجيش الليبي: تخلصنا من 95% من مخزون غاز الخردل في البلاد

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي علي الشيخي، اليوم، أن ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل لديها.

وأضاف الشيخي، في تصريح له اليوم، أن "ليبيا تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل بواسطة إدارة الكيمياء بالجيش بعد تعاقدها مع خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى".

وأوضح الشيخي أن الكمية التي تخلصت منها البلاد من غاز الخردل كانت مخزنة بمنطقة الرواغة بالجفرة، مشيرا إلى أن الكمية المتبقية لا تشكل خطورة، وإن إدارة الكيمياء بالجيش لازالت تعمل في هذا الإطار للتخلص منها.

ولفت إلى أن إدارة الكيمياء بالجيش عملت على مراقبة المناطق التي تحتوي على أسلحة كيماوية، وحتى الأسلحة التي دُمرت خوفاً من أن يكون فيها تلوث كيماوي يؤثر على حياة المواطنين.