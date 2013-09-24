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"نظام الحكم" تبقي على نصوص "الأمن القومي" و"الدفاع الوطني" كما جاءت من لجنة الخبراء

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"نظام الحكم" تبقي على نصوص "الأمن القومي" و"الدفاع الوطني" كما جاءت من لجنة الخبراء "نظام الحكم" تبقي على نصوص "الأمن القومي" و"الدفاع الوطني" كما جاءت من لجنة الخبراء

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 11 دقيقة

قررت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها مساء اليوم، الإبقاء على المادتين المتعلقتين بمجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، كما جاء فى لجنة الخبراء "العشرة" دون أي تعديل، حيث نصت المادة "173" علة أنه "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود".

ونصت المادة "175" الخاصة بمجلس الأمن القومى على "ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب.

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله".

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